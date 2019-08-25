سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

فازت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، بلقب «أعلى الممثلات أجراً» في العالم، للعام الثاني على التوالي. وبحسب تصنيف مجلة «فوربس» السنوي، الصادر أول من أمس، فقد تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاماً، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار. ويعود ذلك إلى النجاح العالمي الذي حققه أحدث أفلامها (Avengers: Endgame)، وهو الفصل الأخير من ملحمة «أفنجرز» السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاءت الممثلة الأمريكية اللاتينية، صوفيا فرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي الحاصد للجوائز (Modern Family)، إذ حازت 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.