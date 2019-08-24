القبض على مصور النساء المنحرف

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة، في مدينة مدريد الإسبانية، القبض على رجل يصور النساء (من تحت التنانير) في محطات وحافلات المترو وينشر التسجيلات على أحد المواقع.

واستخدم المتهم الكولومبي، البالغ من العمر 53 عاما، في أعماله الدنيئة كاميرا خفية ثبتها في حقيبة كان يحملها معه ويضعها على الأرض قرب ضحاياه من النساء والفتيات (من بينهن القاصرات)، اللواتي كان يلاحقهن في محطات المترو وعربات قطارات الضواحي، ويصور لهن مقاطع فيديو دون علمهن.

وأثناء تفتيش منزل الكولومبي المنحرف، عثرت الشرطة على كمبيوتر وثلاثة محركات أقراص صلبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور المئات من ضحاياه، اللواتي صورهن.

وتتبعت السلطات المختصة أكثر من 283 مقطع فيديو لـ 555 امرأة وفتاة قاصر على أحد المواقع، حيث تمت مشاهدتهن أكثر من مليون مرة.

وألقي القبض على المنحرف متلبسا، عندما كان يصور ضحية جديدة في مترو مدريد. ورفعت 29 من ضحاياه شكاوى إلى الشرطة بهذا الخصوص. ويواجه الرجل تهما بانتهاك الخصوصية والفساد وإساءة معاملة الأطفال ونشر بغاء القاصرين.