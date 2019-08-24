بالفيديو.. نجا بأعجوبة بعد صعقة كهربائية قوية

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر حادثاً غريباً وقع في مصنع التعدين بمقاطعة مورمانسك الروسية.

فقد تعرض عامل كهرباء لصعقة التيار بلغت قوتها 6 آلاف فولت.

ووقع هذا الحادث في يوليو الماضي، غير أن لجنة التحقيق الروسية لم تنشر هذا الفيديو في حينها ونشرته الآن، بحسب روسيا اليوم.

ويظهر الفيديو لحظة إصابة العامل بصعقة كهربائية شديدة أثناء قيامه بأعمال إزالة الكابل، وتم على الفور نقل العامل المصاب إلى المستشفى، مع حروق بنسبة 60% من الجسم .

وتدل المعلومات التمهيدية للتحقيق على أن العامل شرع في القيام بعمله الخطر هذا بدون أن يرتدي الملابس الخاصة في مثل هذه الحالة.