القبض على سعودي اقتلع صرافا آليا بشيول في حائل

المصدر: البيان الإلكتروني

القت الأجهزة المعنية في الممكلة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي اقتلع صرافا آليا بشيول في مدينة حائل .

ونقلت صحيفة " الرياض " عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل قوله أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر ، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطه معده ثقيله (شيول).

وبحسب المتحدث فإنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبحسب المتحدث فقد أكدت شرطة حائل، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.