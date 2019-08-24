لا وقت للموت لدى «جيمس بوند»

المصدر: لندن - البيان

أعلن الفريق المنتج للجزء الخامس والعشرين من السلسلة الأسطورية، «جيمس بوند»، عن تفاصيل جديدة وغير مسبوقة حول الفيلم.

وكتب فريق الإنتاج عبر موقع «تويتر» أن اسم الفيلم هو No Time to Die، وأن موعد عرضه في قاعات السينما العالمية سيكون في شهر أبريل من عام 2020.

ومجدداً، يلعب دور البطولة الرئيسي في الفيلم، النجم البريطاني، دانييل كريغ، في حين يؤدي النجم الأمريكي المنحدر من أصول مصرية، رامي مالك، دور الشرير هذه المرة.

كما يشارك في التمثيل كل من نعومي هاريس، ليا سيدو، وبن ويشا، وما زال تصوير الفيلم مستمراً في الوقت الراهن، وتحديداً في إيطاليا.

وفي شهر مايو، تعرض البطل دانييل كريغ لإصابة في الكاحل خلال تصويره مشاهد صعبة للفيلم المقبل، في جامايكا، لكن الحادث لم يسفر عن أي تأخير في جدول التصوير.

بين الشائعات

وكانت شائعات كثيرة أثيرت العام الماضي عن مصير دور جيمس بوند بعدما أعلن الممثل الإنجليزى دانييل كريج في وقت سابق نيته التنحي عن دوره في السلسلة، مع الاقتراب من عرض الفيلم 25 في السلسلة المتوقع في فبراير 2020، وذكر موقع «ديلي ميل»، حينها، أن العميل الجديد في السلسلة سوف يكون ممثلة سمراء، هي البريطانية لاشانا لينش.

وأوضح تقرير موقع «ديلي ميل»، حينها، وفقاً لمصادر قريبة مطلعة، أن الفيلم الجديد سوف يشهد لحظة تنحي جيمس بوند عن منصبه، وذهابه إلى جامايكا، ومن ثم يتم استدعاؤه مرة ثانية لمعالجة أزمة عالمية جديدة، وبعد ذلك يتم تقديم العميلة الجديدة السمراء.

وأشار التقرير، إلى أنه بعد استدعاء جيمس بوند، سوف يواصل الثنائي العمل معاً بأحداث الجزء الجديد من الفيلم. وعزا الموقع أسباب اختيار ممثلة بدلاً ممثل، بعد تنحي دانييل كريج، إلى أفكار أحد مؤلفي الفيلم، البريطانية فيبي والر، المعروفة بآرائها النسوية. ولكن لا يبدو أن في الجزء الجديد شيئاً يعزز هذه الشائعة.