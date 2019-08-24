سانتا روزا الأمريكية تلهم المبدعين الجدد

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أقامت منظمة تابعة للمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين مسابقة فنية عامة تركز على حشد اهتمام الناس وجمعهم في مكان واحد عبر ثلاثة مشاريع فنية تفاعلية تُعرض بوسط مدينة سانتا روزا الأمريكية أملاً في أن تستقطب اهتمام الجمهور وتلهم المبدعين الجدد.

ربط المجتمع بالفنون وتشجيع التطوير المهني للمهندسين المعماريين الشباب هو فحوى المبادرة النوعية، وفقاً لموقع «ذا برس ديموكرات».

وقد أوضح بيتر ليفلي، رئيس قسم بمنظمة ريدوود إمباير، أن العروض الفنية بدأت كمنافسة في فصل الربيع الماضي، حيث جرى تقديم تسعة مقترحات لمعهد المهندسين المعماريين، وطُلب من كل تصميم توافر عناصر كتوفير المقاعد والظل، فضلاً عن استيفاء متطلبات العرض والارتفاع بمقياس 10 في 10 أقدام، بالإضافة إلى كون العمل معززاً وجاذباً لتفاعل الجمهور من العامة.

وخلال فترة التقديم برزت إبداعات التصاميم وتنوع فرق الهندسة المعمارية التي فازت، «كانت هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، وقد تلقينا الكثير من ردود الأفعال المذهلة من الجميع، فبمجرد أن وصلت المشاريع إلى الأرض ساحة وسط المدينة، حظيت باهتمام الناس وكان الأمر ممتعاً».

وأضاف ليفلي: «شاعت أيضاً تلك الطاقة من المصممين الشباب الذين شيدوا هذه المعروضات التفاعلية بأيديهم»، علماً بأنه سيجري نقل المشاريع لأماكن أخرى أو بيعها بعد انتهاء مدة العرض.