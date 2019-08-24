كارول سماحة تغني لـ«الصدفة»

المصدر: القاهرة - البيان

تستعد المطربة كارول سماحة لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل عنوان «بتآمن بالصدفة». وقالت كارول عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور «إنستغرام»، إن الأغنية خاصة بالفيلم الجديد «الصدفة» التي تتصدر فيه البطولة في أولى تجاربها السينمائية.

كانت كارول سماحة قد أعلنت منذ فترة قريبة عن طرح فيلم «الصدفة»، مضيفة أن الفيلم اللبناني من المنتظر طرحه قريباً في جميع صالات السينما. وقد أحيت الفنانة حفلاً غنائياً الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صورة لها على مسرح سوق عكاظ، عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت: «سعيدة جداً بوجودي الآن في المملكة السعودية بالطائف». ومن جهة أخرى، تستعد سماحة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تقدم كارول باقة متنوعة من أنجح أغانيها التي يحبها جمهورها.

وكانت كارول قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا على المسرح الروماني في مهرجان قرطاج الدولي للدورة 55 بتونس، يوم الجمعة 9 أغسطس الماضي، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.