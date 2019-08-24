صابر الرباعي يتألق في «قرطاج الدولي»

المصدر: تونس - البيان

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفل ختام الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، في عرض استمر حتى الساعة الأولى من فجر أمس.

الرباعي الملقب بأمير الطرب العربي، سحر الجمهور بعذوبة صوته الشجي، عبر تأديته أجمل أغنياته القديمة، على غرار «ببساطة» و«ياللا» و«أجمل نساء الدنيا» و«يا دلولة» و«يلي بجمالك».

كما قدم أغنيات من ألبومه الجديد الصادر في يوليو الماضي مثل «مغيار» و«عمري الجديد».

وغصت مدارج قرطاج بالجمهور الذي حضر بكثافة للاستمتاع إلى الأغاني الطربية التي حصدت هتافات الإعجاب.

واستهل الرباعي، الذي في رصيده أكثر من 14 ألبوماً، حفله بأغنية «تمنيت» من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحانه الخاصة، وذلك وسط ترحيب كبير من قبل الجمهور.

وزادت أغنيات الرباعي الرومانسية جمالاً، زخات المطر التي عانقت ضوء القمر، لترسم مشهداً ساحراً. وقد ترجم الرباعي جملة من الأحاسيس والمشاعر في كلمات معبرة وموسيقى ساحرة، لكبار الملحنين والشعراء العرب، بينهم محمد ضياء، وخالد البكري، وناصر الجيل، وغيرهم.

يذكر أن الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي انطلقت في 11 يوليو المنقضي، وتضمنت 31 عرضاً موسيقياً ومسرحياً. وكان من المقرر أن يختتم في 20 أغسطس الجاري، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو، وإعلان الحداد 7 أيام، حال دون ذلك جراء تأجيل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة في ذلك التوقيت.

وتتواصل برمجة بقية العروض المؤجلة من مهرجان قرطاج حتى غدٍ الأحد، وبين الحفلات عرض لطفي بوشناق، وعاصي الحلاني، وليو روخاس.