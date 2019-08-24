أوبرا دمشق تحتضن عودة عفاف راضي

المصدر: القاهرة - البيان

تعود المطربة الكبيرة عفاف راضى للغناء في الحفلات بعد غياب طويل، وتقف أول مطربة مصرية على خشبة دار أوبرا دمشق لتحيي حفلاً يوم 31 أغسطس الجاري، في إطار حفلات افتتاح معرض دمشق الدولي.

ويشهد افتتاح معرض دمشق الدولي، على مدار دوراته الـ61، حفلات لكبار المطربين لتقديم حفلات، حيث سبق أن غنى في حفلات المعرض نجوم كبار، مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز ووردة وشادية وصباح وفايزة أحمد وغيرهم.

عفاف راضي قالت لـ«المصري اليوم»: إن أسرتها وراء حماسها للعودة مجدداً بعد انقطاع دام سنوات عن الغناء في الحفلات، وأوضحت أنها ستسافر خلال أيام إلى دمشق لإجراء البروفات اللازمة للحفل، وأضافت إنها متشوقة جداً لمقابلة جمهورها العربي وإنها تشعر بأنها تغني المرة الأولى، وإن فقرتها ستتضمن العديد من الروائع الغنائية التي قدمتها خلال مشوارها الحافل وتعاونت فيها مع كبار الملحنين، مثل بليغ حمدي ومنير مراد والموجي والطويل وأجيال أخرى من الملحنين والشعراء الذين تعاونت معهم في مراحل مختلفة من مشوارها الحافل.