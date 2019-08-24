«كان يا ما كان في هوليوود» يتصدر في فرنسا

المصدر: دبي - البيان

تصدر فيلم «كان يا ما كان في هوليوود» للمخرج كوينتين تارانتينو شباك التذاكر في باريس في الأسبوع الأول من طرحه.

وحصد الفيلم، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارغو روبي، أكثر من 1.013 مليون مشاهد على مدى 7 أيام في أكثر من 600 صالة عرض فرنسية، ليتراجع بذلك «الأسد الملك»، من إخراج جون فافرو، من المرتبة الأولى إلى الثانية، بعدما حصد أكثر من 696.877 زائراً في 5 أسابيع بعد طرحه في الصالات الفرنسية.

«كان يا ما كان في هوليوود»، الذي تدور أحداثه في عام 1969 في الحقبة الذهبية لهوليوود، يتناول قصة ممثل أعمال «ويسترن» يُدعى «ريك دالتون» (دي كابريو) خفت نجمه، ويجرّب بديله «كليف بوث» (براد بيت) في الأدوار الخطرة مساندته نفسياً واجتماعياً، من خلال محاولة الاستحصال على أدوار البطولة وإعادة المجد إلى أيامه التي عاشها في السابق.