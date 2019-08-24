3 فنانين عرب في أغنية واحدة

المصدر: القاهرة ـ البيان

أطلق الفنان المغربي عدنان الخالدي أغنية «تريو» جديدة تحمل عنوان «ليه بينا حدود» من رانكفورت الألمانية، بمشاركة الفنانين: التونسي حمدي عواني، والمصري شريف الغندور.

ويدور موضوع أغنية حول فتح الحدود كلها بشمال أفريقيا كي يتمكن مواطني هذه من التعايش في حب وتآخٍ، في الوقت الذي يظهر فيديو كليب العمل، محبة المغنيين لبعضهم البعض وتساؤلهم لما تلك الحدود مع أن الموانئ مفتوحة.

وأبرز الفنان عدنان الخالدي أن هذه الأغنية تعبر عن حال الشعوب العربية التي تعاني تفرقة الحدود التي رسمها الزمان، والتي فتحها أمام الجميع لتسهيل التنقل ولصلة الرحم بين المواطنين العرب، الذي تربطهم مجموعة من العوامل المشتركة، مضيفاً أن اختيار هذه الأغنية نابع من المكانة التي يحتلها الفن في حمل مجموعة من الرسائل الكونية والإنسانية.