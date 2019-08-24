وقف برنامج «صبايا» لريهام سعيد

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بوقف برنامج «صبايا» ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة تم تقديمها أخيراً بحسب اليوم السابع.

ونوهت إلى أن الإيقاف يستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، وأكدت الشبكة أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

وكانت تصريحات ريهام، حول أصحاب الوزن الزائد، قد أثارت موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام إن أصحاب الوزن الزائد يمثلون «عبئاً على الدولة» بمصر، و«يشوّهون المنظر»، واصفةً أصحاب الوزن الزائد بـ«الموتى». وأضافت: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر»، مضيفةً: «منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

وانتقد المئات من الروّاد في مصر ريهام، واتهموها بـ«العنصرية» و«الفاشية».

وقالت ريهام في مقطع فيديو عبر «إنستغرام» أمس، إنها كانت «مريضة سمنة»، واعتبرت أن كلامها «انتزع من سياقه»، حيث إن تصريحاتها جاءت في سياق الحملة التي أطلقتها لمكافحة السمنة، لكنها أصرت على تصريحاتها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «صبايا»، وقال إن الحلقة «أثارت استياء السيدات المصريات، كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق».