«في الجون» ينافس خلال مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: دبي - البيان

وقع اختيار ​مهرجان الجونة السينمائي​ على مشروع فيلم «في الجون» للمخرج تامر عشري من بين 133 مشروعاً للمنافسة في دورته الثالثة ضمن القائمة النهائية للمشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير، وذلك من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

الفيلم شارك في كتابة السيناريو الخاص به الكاتب المغربي جمال بلماهي مؤلف فيلم «ياخيل الله» الحاصل على أكثر من 18 جائزة دولية من مختلف المهرجانات الأوروبية والأمريكية، ليصبح أول تعاون مصري مغربي مع الكاتب. كما سينافس فيلم «في الجون» للحصول على منحة التطوير في الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر، وذلك بعد اختياره من بين 54 مشروعاً روائياً طويلاً، ليسافر ممثلو المشروعات لحضور المنتدى وعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم.