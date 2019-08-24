انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي في عمّان غداً

المصدر: عمّان - البيان

تنطلق فعاليات مهرجان الفيلم العربي ـ عمّان بدورته التاسعة، التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مساء غد الأحد، في مسرح الرينبو بعمان ولمدة 6 أيام.

وتشتمل عروض المهرجان على الفيلم الروائي الدرامي الفلسطيني «مفك» إخراج بسام الجرباوي 2018، والوثائقي اللبناني «طرس، رحلة الصعود إلى المرئي» إخراج غسان حلواني 2018، واليمني الكوميدي الدرامي الموسيقي «10 أيام قبل الزفة» إخراج عمرو جمال، 2018، والفيلم الدرامي المغربي «جمال عفينة - حكايات في العالم المفقود» إخراج ياسين ماركو ماروكو 2018.

كما تشتمل العروض على أفلام؛ السوداني الكوميدي الرومانسي«أكاشا» إخراج حجوج كوكا 2018، والروائي السعودي «المسافة صفر» إخراج عبد العزيز الشلاحي 2019، والمصري الروائي البوليسي «عيار ناري» إخراج كريم الشناوي 2018، والوثائقي الجزائري «كباش ورجال» إخراج كريم الصياد 2017، والتونسي الدرامي «فتوى» إخراج محمد بن محمود 2018.

وتختتم العروض بالفيلم اللبناني الدرامي «نار من نار» إخراج جورج هاشم 2016.

يشار إلى أن مهرجان الفيلم العربي في عمان تأسس في العام 2011، وهو مهرجان غير تنافسي يهدف إلى إبراز التجارب السينمائية العربية الناجحة، فضلاً عن إتاحة فرصة الحوار مع صانعيها، لرفع ذائقة عشاق السينما بأطياف من الاشتغالات اللافتة في هذا الحقل الإبداعي، خاصة انها جميعاً جالت بالكثير من مهرجانات وملتقيات السينما العربية والعالمية، ونالت استحسان المشاهدين وجوائز النقاد.