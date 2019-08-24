تفاعل كبير مع كاظم الساهر في أبها

المصدر: الرياض - البيان

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر (القيصر)، مساء أول من أمس، حفلاً فنياً في مدينة أبها بمنطقة عسير السعودية، وسط تفاعل لافت من جمهوره الذي ملأ المسرح.

وقدّم الساهر عدداً من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى «موسم السودة»، وهي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها، وتعد من أشهر معالمها السياحية.

وغنّى القيصر «أحبيني» و«أكرهها» و«أنا وليلى» و«يا ليل لا تنتهي»، وأغنيات أخرى شهيرة له، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم «الجوبي»، بينما يصفق الجمهور بحرارة.

تم بث الحفل على الهواء مباشرةً عبر شاشة «إم بي سي»، فيما وجدت أغنيات القيصر في أبها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع. ومع الإقبال الكبير على حفلات الساهر في السعودية، من المرجح أن يكون حاضراً في مواسم وفعاليات سياحية وترفيهية ستشهدها مناطق أخرى من المملكة في الفترة المقبلة.