الروايات البوليسية.. فن التشويق والإثارة

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حظيت الروايات البوليسية باهتمام الكثير من المؤلفين والكتّاب، الأمر الذي عاد عليها بالنفع بازدياد انتشارها حول العالم، والإقبال على قراءتها بكثافة، كما شهد الأدب البوليسي تطورات أسهمت في انخراط شخصيات جديدة في تطويره وابتكار أساليب وأنماط مستحدثة من الكتابة فيه، واقتبست بعض الروايات من الأحداث التي شهدها العالم من حروب.

1.

«مغامرات شارلوك هولمز»

حظي العالم الثقافي عام 1892، بإطلالة جديدة للكاتب آرثر كونان دويل، من خلال سلسلة روائية مكونة من 12 قصة قصيرة لمغامرات شارلوك هولمز، الشخصية التي رسمها وحي الخيال الواسع للمؤلف.

2.

«كلب آل باسكرفيلس»

ألفها الطبيب والكاتب الأسكتلندي آرثر كونان دويل عام 1910، أشهر من ألّف قصص الفنتازيا والخيال العلمي، وتعتبر واحدة من سلسلة روائع شارلوك هولمز، التي مثّلت علامة بارزة في الأدب البوليسي، حيث تسلسل دويل في روايته بالكثير من الأحداث الغامضة.

3.

«شيفرة دافنشي»

تعتبر واحدة من روائع الكاتب الروائي الأمريكي دان براون، نشرت عام 2003، وتتمحور أحداثها حول جريمة قتل راح ضحيتها أمين متحف اللوفر في باريس؛ وأضاف الكاتب لمسة من الغموض والإثارة، اللذين بسببهما حصدت الرواية المرتبة الأولى بين أشهر الروايات البوليسية العالمية الأكثر مبيعاً، وترجمت إلى 50 لغة.

4.

«الرمز المفقود»

شكلت ظهوراً جديداً للروائي الأمريكي دان براون، نشرت عام 2009، وحصدت نجاحاً كبيراً منذ وصولها الأسواق، حيث بيعت منها مليون نسخة في اليوم الأول، وتتمحور أحداثها حول اكتشاف أحد أساتذة جامعة هارفرد لشيفرة غامضة لدعوة قديمة، ونظراً للإبداع الذي حملته سطور الرواية، فقد تمت ترجمتها إلى لغات عدة، وسجلت مبيعات بأكثر من 6.5 ملايين نسخة.

أشهر كُتّاب الروايات البوليسية عالمياً

1.

أغاثا كريستي

روائية إنجليزية، صاحبة أكثر من 66 رواية بوليسية، ومن أبرز رواياتها «جريمة على قطار الشرق السريع» و«جريمة علي نهر النيل»، و«الستارة»، تعتبر أعظم مؤلف للروايات البوليسية في التاريخ، وبيع من رواياتها أكثر من مليار نسخة، والتي ترجمت لأكثر من 103 لغات، وتميزت الروائية بقدرتها على خلق شخصيات خيالية، مثل شخصية «الآنسة ماربل»، التي ظهرت في 12 رواية من رواياتها، وشخصية «هيركيول بوارو».

2.

جون لو كاريه

الاسم المستعار للروائي البريطاني ديفيد جون مور كورنويل، صاحب الكتب الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، قدم أكثر من 20 رواية منشورة، ومن أشهرها «البستاني المخلص» و«سمكري خياط جندي جاسوس».

3.

بابرا فين

الاسم الذي اشتهرت به الروائية الإنجليزية روث ريندل، وأشهر رواياتها «المفتش ويكسفور»، ألفت أكثر من 70 كتاباً من بينها 20 رواية، ونشرت آخر رواياتها «هدية عيد الميلاد».

4.

بي دي جيمس

هي فيليبس دورثي جيمس، روائية إنجليزية، اشتُهرت بسلسلة روايات بوليسية، أبرزها «بطولة الشرطي» و«الشاعر آدم دالغليش» و«غرفة القتل» و«الكبرياء» و«الأطفال من الرجال»، ألّفت 20 كتاباً حققت مبيعات ملايين النسخ حول العالم.