الصواعق تخلّف 5 قتلى في بولندا وسلوفاكيا

المصدر: دبي - البيان

لقي 4 أشخاص في بولندا، وآخر في سلوفاكيا مصرعهم أمس، إثر ضربات برق خلال عواصف رعدية ضربت جبال تاترا، في منطقة حدودية بين البلدين، حسبما ذكر موقع «بي بي سي».

وقالت وسائل إعلام بولندية إن 4 أشخاص، بينهم طفلان، قتلوا، في حين أبلغت خدمة الإنقاذ الجبلي في سلوفاكيا عن وفاة شخص واحد جراء ضربات البرق. وقال متحدث باسم خدمات الإنقاذ البولندية في جبال تاترا أمس، إن ما لا يقل عن 100 شخص أصيبوا جراء العاصفة، 3 منهم كانوا بحاجة إلى إنعاشهم.

من جانبها، ذكرت السلطات البولندية أن الواقعة حدثت عندما ضربت صاعقة برق دعامة وسلسلة معدنية ضخمة، يُستخدمان لتسلق قمة جيفونت، إحدى أعلى قمم جبال تاترا الغربية.