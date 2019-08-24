واقعة غريبة..امرأة تصطاد سمكة بفمين

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة غريبة من نوعها، عثرت سيدة أميركية الأسبوع الماضي على سمكة بفمين أثناء قيامها بالصيد في بحيرة شامبلين، التي تقع على الحدود بين ولايتي فيرمونت ونيويورك.

وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، فإن السيدة، التي تدعى ديبي غيديس، كانت في رحلة صيد برفقة فريق محلي لصيد الأسماك، يدعى «Knotty Boys Fishing»، وإذ بها تفاجأ بصيدها هذه السمكة غير التقليدية.

وقام فريق الصيد بمشاركة صورة السمكة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقد أثارت الصورة حيرة ورعب رواد الموقع، الذين قاموا بنشرها على حساباتهم آلاف المرات.

وشكّك بعض رواد «فيسبوك» في امتلاك السمكة لفمين، قائلين إن فمها انقسم نتيجة إصابة تعرضت لها، فبدا شكلها في الصورة وكأن لها فمين.

ومن جهة أخرى، قال أشخاص آخرون إنهم يعتقدون أن السمكة أصيبت بتشوه نتيجة تلوث البحيرة، وإنها لم تخلق بهذا الشكل في الأساس. ورداً على ذلك، قال آدم فاكتو، أحد أعضاء فريق «Knotty Boys Fishing» إن هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح على الإطلاق بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ويشاع منذ وقت طويل أن بحيرة شامبلين تحتوي على مخلوقات بحرية غير تقليدية، ويزعم زوار البحيرة أنهم شاهدوا هذه المخلوقات الغريبة منذ القرن التاسع عشر.

وتحدث المستكشف صموئيل دي شامبلان عن هذه المخلوقات في مذكرات كتبها في عام 1609؛ حيث قال إنه سمع من القبائل في المنطقة أن البحيرة تحتوي أسماكاً شرسة وخطيرة للغاية، تمتلك صفين من الأسنان الحادة.