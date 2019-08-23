ابتسمت لها الأقدار.. تتعلم كيفية العثورعلى الماس فيصبح الحلم حقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت سيدة أميركية من ولاية تكساس على ماسة؛ حيث كانت جالسة تشاهد فيديو على موقع «يوتيوب» حول كيفية العثور على الماس، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وكانت ميراندا هولينجسهيد (27 سنة) تزور متنزه «كريتر أوف دياموندز» الحكومي في ولاية أركنساس، ضمن نزهة عائلية، عندما عثرت على الماسة.

وكانت العائلة تمضي بعض الوقت في المتنزه، عندما قررت ميراندا الاسترخاء ومشاهدة فيديو على «يوتيوب» عن كيفية العثور على الماس بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتسمح الحديقة لزوارها بالبحث عن الماس في مساحة مخصصة قدرها 37.5 فدان.

وبينما كانت تتفقد طفلها قبل العودة لمتابعة الفيديو، رأت ميراندا ماسة صفراء بين الصخور.

وقالت لمسؤولي الحديقة: «لمستها بيدي للتأكد من ماهية الأمر، وأخذتها، وصرخت لأمي: أعتقد أنني عثرت على واحدة».

والماسة تزن 3.72 قيراط، وهي الأكبر التي عثر عليها في الحديقة منذ مارس 2017، عندما عثر مراهق على ماسة بنية اللون وزنها 7.44 قراريط.

وفي الشهر الماضي فقط، عثر مدرس في نبراسكا على ماسة في الحديقة نفسها، تزن 2.12 قيراط.

ويبلغ حجم ماسة هولينجسهيد حجم ممحاة القلم الرصاص، وفقاً لبيان صادر عن وايمان كوكس، موظف في المتنزه.

وقال كوكس إن المطر ربما يكون له دور في العثور على هذه الماسة.

وتابع: «الأرض التي وجدت فيها السيدة هولينجسهيد الماسة، مكونة من الصخور البركانية غير المصبوغة. وعندما تهطل الأمطار، غالباً ما يترك الجريان السطحي المتدفق حصى وأحياناً ماساً على السطح في هذه المناطق».