رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

قال علماء إنهم اكتشفوا أن هناك إشارات متكررة أُرسلت إلى الأرض من مجرة أخرى، إلا أنهم لم يعرفوا بعد مصدرها.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أكد العلماء أن هذه الإشارات تم التقاطها من خلال التلسكوب، وأنها عبارة عن ثمانية انفجارات راديوية سريعة (Fast Radio Blasts).

والانفجار الراديوي السريع هو ظاهرة فلكية ذات أصل غير معروف، تتجلى كنبضة أو إشارة راديوية عابرة، تستمر بضعة أجزاء من الثانية فقط، ومع ذلك تولّد طاقة عالية جداً.

واكتُشفت هذه الانفجارات الراديوية السريعة عام 2007، ومنذ ذلك الحين رصد العلماء على عشرات الانفجارات المماثلة، إلا أنها كانت بعيدة جداً، مما جعل من درسها أمراً عسيراً.

أما الانفجارات الثمانية التي تم اكتشافها قبل أيام، فكانت على مسافة قريبة نسبياً من الأرض، الأمر الذي يوفر للباحثين فرصة تحديد مصدرها وسبب نشأتها، ودرسها بمزيد من التفصيل.

وأكد العلماء أن هذه الانفجارات الثمانية قد يكون مصدرها مجرة مجاورة لمجرة «درب التبانة»، التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية، مشيرين إلى أنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من ذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتمت رؤية الانفجارات باستخدام تلسكوب «التجربة الكندية لقياس كثافة الهيدروجين»، وهو تلسكوب طوره العلماء بغرض استكشاف الطاقة المظلمة، وانفجارات الراديو السريعة الغامضة المقبلة من المجرات البعيدة.