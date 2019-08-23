«ستارز أون بورد» برعاية طيران الإمارات تنطلق من برشلونة

المصدر: دبي - البيان

انطلقت رحلة «ستارز أون بورد» البحرية التي ترعاها طيران الإمارات أول من أمس، من ميناء برشلونة، وشهدت في يومها الأول تحضيرات لأحداث مشوقة. وأحيا النجوم نجوى كرم وعامر زيان ونادر الأتات أمسية مميزة، قدموا خلالها أجمل الأغاني والألحان التي تفاعل معها الحضور من جميع الأعمار. وتوفر الناقلة من خلال رعاية «ستارز أون بورد» فرصة فريدة أمام العرب من مختلف أنحاء العالم لقضاء أيام برفقة نجومهم المفضلين على متن سفينة سياحية فاخرة، بمن فيهم كاظم الساهر ووليد توفيق وشيرين وناصيف زيتون وملحم زين ونجوى كرم ومايا دياب وهادي خليل ونور الزين وعازفة الكمان فانيسا وغيرهم.

وتتم الرحلة المميزة على متن السفينة «ذي نرويجيان بيل»، إحدى سفن نرويجيان للرحلات البحرية، بالتعاون مع مجموعة mbc التلفزيونية.وتتابع السفينة خلال الأيام المقبلة خط سيرها إلى مدينة كان الفرنسية، ومنها إلى كالياري عاصمة جزيرة سردينيا، وبعدها إلى بالما دي مايوركا الإسبانية، ومن ثم تعود إلى برشلونة. يذكر أن طيران الإمارات بدأت رعاية «ستارز أون بورد» منذ عام 2014.