منتسبات «سجايا» نحو تسلّق «كلمنغارو» أعلى قمة أفريقية

المصدر: الشارقة - البيان

تخوض 8 يافعات من منتسبات «سجايا فتيات الشارقة» واحدة من أكثر المغامرات تشويقاً في حياتهن، تتمثل بتسلق أعلى قمة في القارة الأفريقية وبلوغ قمة جبل كلمنغارو، في رحلة استكشافية تستمر 7 أيام، بهدف تعزيز روح التحدي والعزيمة والثبات لدى الفتيات لتحقيق طموحاتهن وآمالهن. وخضع فريق متسلقات سجايا لتدريب مكثف تحت إشراف نخبة من الرياضيين ومحترفي تسلق الجبال ذوي الخبرة قبل انطلاقهن لرحلة تسلق جبل كلمنغارو، وفي اليوم الأول تبدأ الفتيات المرحلة الأولى من الرحلة بعد الاستعداد جيداً للتعامل مع التحدي، بشق طريقهن نحو الجبل في مسيرة تمتد على مسافة 12 كيلومتراً، ليصلن إلى «مخيم ماخاميه» على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر.

وفي اليوم الثاني، ستنطلق متسلقات سجايا فتيات الشارقة باتجاه مخيم «شيرا» المكشوف على ارتفاع 3840 متراً، ثم تتابع المتسلقات طريقهن في اليوم الثالث إلى برج «لافا» على ارتفاع 4600 متر، قبل الهبوط إلى مخيم «بارانكو» مرة أخرى. وتغادر الفتيات مخيم «بارانكو» لمسافة 6 كيلومترات نحو مخيم «كارانغو» على ارتفاع 4200 متر في اليوم الرابع، وفي الخامس تواصل الفتيات الصعود نحو مخيم «بارافو» قاعدة الانطلاق للقمة.

وفي السادس تبدأ الرحلة إلى قمة «أوهورو»، أعلى نقطة يمكن الوصول إليها وتعني «الحرية» بالسواحلية، ثم الهبوط نحو مخيم «مويكا»، وتنتهي الرحلة في اليوم السابع والأخير بالهبوط إلى بوابة «مويكا»، حيث تتسلم الفتيات اللاتي نجحن بتسلق الجبل شهادة تسلق قمة كلمنغارو.