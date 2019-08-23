تواصل دورة الهجن التراثية في مركز العين

المصدر: العين - وام

يواصل مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات أمس، فعاليات الأسبوع الثالث للدورة التراثية في الهجن، التي نظمها بعنوان «خبرة الأجداد تنقل للأبناء»، وتقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتستمر حتى 29 الجاري.

وتلقى الطلاب خلال الأسبوع الثالث، شرحاً نظرياً وعملياً عن عتاد المطية، وأجزائه، وكيفية وضعه على المطية.. فيما سيخصص الأسبوع الأخير بدءاً من الأحد المقبل، للشرح والتطبيق العملي لطريقة امتطاء الهجن.

وكانت الدورة قدمت للطلاب في أسبوعها الأول شرحاً لدور الهجن في مجتمع الإمارات القديم وأهميتها في حياة السكان حينذاك، وفي الأسبوع الثاني ورشة عمل عن كيفية التعامل مع الهجن.

وتهدف الدورة إلى إكساب الطلاب الخبرة والمعرفة بتراثهم، وفهم الأهمية التاريخية والاجتماعية لمفرداته.