اختتام «فنيات الكتابة الإبداعية» في نواكشوط

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم بيت الشعر في نواكشوط دورة تدريبية بعنوان «فنيات الكتابة الإبداعية» تواصلت فعالياتها على مدى 3 أيام، حاضر فيها الأكاديميان د. الشيخ ولد سيدي عبدالله، ود. باتة بنت البراء، وشارك فيها 35 شاعراً وكاتباً من المبدعين الشباب.

وقال ولد سيدي في كلمة اختتم بها الدورة: «إن الشارقة باستراتيجيتها المشهودة في خدمة الثقافة العربية تقوم بدور ريادي لإشاعة روح الإنتاج الإبداعي وبث الثقافة الخلاّقة، سبيلاً لتنمية الإنسان العربي تنمية واعية وأصيلة تحتاجها الأجيال العربية في مسيرة التطور والنماء المنفتح والمتسامح والمتكامل ثقافياً مع أسرته الإنسانية». وأضاف: مكنت الدورة المبدعين الشباب من اكتساب بعض المهارات المهمة في الكتابة الإبداعية، أمدَّتهم بمعلومات قيمة عن تجارب ثرية ونماذج منتقاة عبر دروس تفاعلية محكمة.