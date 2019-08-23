أطفال الشارقة يتعلمون «السنع»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «السنع»، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة وفي فرع الذيد، ونادي سيدات المليحة.

تضمن البرنامج الذي استهدف 25 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز المنطقة الوسطى، ورشاً عن «السنع»، حيث تعرف الأطفال في الجانب النظري، عن مفهوم «السنع»، وهو سلوك الحياة اليومية للأفراد في المجتمع الإماراتي الذي يتمتع بالتكاتف الأسري والترابط، وكذلك أسلوب التعامل في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة بين الأفراد، استناداً إلى القيم والعادات والتقاليد في الإمارات والمتوارثة من الآباء والأجداد، كما تعرفوا إلى فن «الإتيكيت»، وهي القواعد التي تنظم سلوك الأفراد خلال تعاملاتهم اليومية.