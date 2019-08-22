اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في جبال المغرب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اكتشف علماء الآثار في حفرياتهم في المغرب نوعاً جديداً تماماً من ديناصور "ستيغوصورس" قد يكون الأقدم من هذا النوع الذي جرى تخليده في العديد من أفلام "جوراسيك بارك"، وذلك بعد ما كشفت الدراسات ألواحا عملاقة نافرة في عاموده الفقري وذيله.

ونقلت صحيفة " ديلي ميل"، أن فريقاً من متحف التاريخ الطبيعي وجد الحيوان في جبال الأطلس بالمغرب وأطلق عليه اسم" ادراتكليت بولهفا" وتعني باللغة الأمازيغية "سحلية الجبل" أو "عظاءة الجبل".

ورجح العلماء أن يكون الحيوان قد سار في الأرض منذ 168 مليون عام، في وقت مبكر عن غيره من الجنس نفسه الذي لم يبق إلا القليل من العظام المتحجرة منه.

وعلى الرغم من أن العينة المكتشفة تحوي فقرات قليلة وعظمة من الذراع العلوي، خلص العلماء إلى أنه نوع جديد يرجع تاريخه إلى العصر الجوراسي الأوسط.

وأفادت الدراسة التي أطلقت الاسم على الحيوان، الدكتورة سوزانا مايدمنت، أن معظم أنواع ديناصور "الستيغوصورس" ظهرت في فترة متقدمة من العصر الجوراسي، مما يجعل هذا الاكتشاف الأقدم من الحيوان، وهو ما سوف يساعد في فهم تطور النوع.

يذكر أن تلك العنية المتحجرة هي أول ستيغوصوروس، من النوع الحامل للدروع يعثر عليه في شمال إفريقيا، ويعزى العلماء ذلك ربما إلى قلة عمليات التنقيب.