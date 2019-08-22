صورة لأم قرد مفجوعة بصغيرها تشعل الانترنت

المصدر: إعداد: بيان السطري

غريزة الأمومة ليست مقصورة على الإنسان فحتى الأم في عالم الحيوان تتصف بالرحمة والحنان والتضحية من أجل صغارها، حتى لو على حساب نفسها وهي لا تريد أن يصاب أبناؤها بمكروه أمام ناظريها أو بعيداً عنها.

وأخيراً انتشرت على الانترنت صورة مؤثرة لامست قلوب الملايين حول العالم ظهرت فيها قردة تعتصر حزناً وهي تحتضن صغيرها المريض بين ذراعيها.

هذه الصورة المحزمة التقطها المصور أفيناش لودهي،33 عاماً، في مدينة جبالبور الهندية في أبريل 2016 بينما كانت مجموعة من القرود تتسابق حيث قررت الجلوس ومشاهدة الأنشطة التي سيقومون بها.

وقال لودهي إن القرد الصغير فقد الوعي ربما بسبب الجفاف لأنه كان يوماً حاراً جداً، وهو ما دفع الأم للبكاء للصراخ من الألم وهي عاجزة عن فعل أي شيء لإنقاذ صغيرها.

وعلى عكس النهايات المأساوية، فقد كتب لقصة الأم وابنها نهاية سعيدة حيث استفاق القرد بعد دقائق بحسب المصور لودهي. وعقب فترة قصيرة، ذهبت الأم وصغيرها بعيداً وكأن شيئاً لم يحدث.

وقال لودهي: "هذه الصورة قريبة جداً من قلبي لأنني لم أر مشهداً مشابهاً لهذا طوال حياتي المهنية في التصوير الفوتوغرافي..هذه اللحظة نادرة، خاصة في عالم الحيوانات.