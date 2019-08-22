فنانون عالميون يحيون حفل «أطفال نيكلوديون أبوظبي» في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «نيكلوديون» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس، المجموعة الأولى من أسماء أبرز الفنانين العالميين المشاركين في النسخة الأولى من حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019»، حيث تستضيف أبوظبي، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، هذه الفعالية المُفعمة بالمرح والمتعة .

والتي يعشقها الأطفال في جميع أنحاء العالم؛ لما تقدمه من لحظات متميّزة وعروض ترفيهية مليئة بالبهجة. ويأتي في مقدمة المشاهير الذين تأكدت مشاركتهم في حفل توزيع الجوائز يوم 20 سبتمبر المقبل كل من أمينوكس ونورا فتحي وماريتا والوليد الحلّاني. وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة إعلان أسماء المزيد من الفنانين المشاركين في الفعالية التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

مكانة مرموقة

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «إن تأكيد مشاركة كوكبة من نجوم الفن في «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019»، يدلل على المكانة المرموقة التي وصلت إليها أبوظبي على خريطة الفعاليات العالمية بما فيها الموجهة للأسرة.

وذلك بما يعزز من توجه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في جعل العاصمة وجهة مفضلة لاستقطاب أفضل عروض الترفيه والأنشطة المجتمعية العالمية. مع وجود هؤلاء النجوم، إلى جانب المزيد من الأسماء التي سيكشف عنها لاحقاً في هذا الحدث العالمي المرتقب، والذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ستكون الجوائز حدثاً لا يفوت بلاشك».

التزام

وقالت علقت تريسي غرانت، نائب رئيس المحتوى والقنوات في «فياكوم إنترناشيونال ميديا نتووركس» في الشرق الأوسط: «نيكلوديون مكرسة لوضع الأطفال في المرتبة الأولى، وتعد جوائز اختيار الأطفال في أبوظبي مثالاً على التزامنا الوفي.

ويسرنا تأكيد مشاركة النجوم المحبوبة من جميع أنحاء المنطقة في حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي». ولدينا مجموعة رائعة من الفنانين الموهوبين لتقديم تجربة مدهشة للأطفال والعائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

ومن بين الفنانين المشاركين المغني المغربي أمينوكس الذي يعدّ واحداً من أبرز نجوم الموسيقى الشعبية المعاصرة في بلده.

فيما ستقوم نورا فتحي، الفنانة وعارضة الأزياء والممثلة والمغنية الكندية ذات الأصول المغربية، بتأدية مجموعة من أنجح أغانيها خلال حفل توزيع الجوائز. كما سيشارك في الفعالية نجمان من عائلة الحلاني اللبنانية التي تتمتع بتاريخ لامع في عالم الموسيقى، حيث ستقوم ماريتا الحلاني بتأدية أغنية «آخر مرة»، في حين سيقدم الوليد الحلاني أغنية «عم يسألوا».

ويستلهم الفنانان شغفهما بالموسيقى من والدهما المطرب عاصي الحلاني، وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم في نسخة الشرق الأوسط من برنامج «ذا فويس»، والذي أصدر العديد من الألبومات الغنائية خلال مسيرته الفنية.

برنامج حافل

وتعتبر «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019» جزءاً من برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتوفير أفضل خيارات فنون الترفيه للأطفال والعائلات على حد سواء. ويضم البرنامج فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي» الذي يقام على مدى ثلاثة أيام من 19 ولغاية 21 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.