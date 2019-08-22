نصوص بروست الغامضة ترى النور أكتوبر المقبل

المصدر: باريس - مريم بومديان

حدث أدبي وثقافي غير عادي، أعلنته دار «دو فالوا» للنشر بباريس، سوف يظهر للنور يوم 9 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «النصوص التسعة الغامضة لمارسيل بروست.. إعادة اكتشاف بدايات مبدع»، لم تتوقف محركات البحث الإلكتروني عن تلقي أوامر القراء بالتنقيب عن معلومات حول هذا الخبر المثير الذي احتوى على اسم مبدع فرنسي من طراز رفيع توفي قبل 97 عاماً.

مرفقاً بمعلومة تُبشر بوجود مخطوطات لهذا الأديب (10 يوليو 1871 - 18 نوفمبر 1922)، والذي عاش في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 في باريس. من أبرز أعماله سلسلة روايات «البحث عن الزمن المفقود»، كتبها في بداياته - قبل 100 عام - ولم تنشر من قبل، وهي الآن طور الطبع!.. إنه نبأ جدير بالبحث والتنقيب.

حان وقت ولادتها

في رد قاطع وواضح قال إيمانويل ألبيير ريفي، مُقرر النشر بدار «دو فالوا» لـ«البيان»: سيتم يوم 9 أكتوبر المقبل نشر النصوص التسعة غير المنشورة لمارسيل بروست، كتبها بخط يده عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، أي عام 1891.

ولم ينشرها آنذاك في كتابه الأول «متعة وأيام»، خشية التيار المحافظ الذي كان مسيطراً آنذاك على الحياة الثقافية، ربما أراد بروست أن يقفز بكتابه الأول فوق ألغام المتربصين، فقام بحذف هذه النصوص التسعة خشية سكاكين النقد الحادة التي قد تجعل كتابه الأول هو الأخير، واليوم حان وقت ولادتها أو نشرها.

تفاصيل الكتاب

وأضاف ريفي، هذه النصوص التسعة التي مر على وفاة كاتبها 97 عاماً، سوف يتم نشرها في كتاب تحت عنوان «النصوص التسعة الغامضة لمارسيل بروست»، مع إضافة مقدمة توضح كيفية العثور على هذه المخطوطات ومصادرها، حيث اكتشفها، برنارد دو فالوا، - صاحب دار النشر- الذي توفي عام 2018، حيث كان دو فالوا اختصاصياً في أعمال مارسيل بروست، وهو الذي اكتشف النصوص التسعة التي تم تأليفها من 1895 إلى 1899، وبقيت غير منشورة.

جوانب غامضة

وعن مضمون النصوص التسعة يؤكد ريفي، أنها عبارة عن قصص قصيرة، توضح جوانب من شخصية بروست كمبدع مبتدئ، بداياته بتقلباتها ومشاعره الفياضة آنذاك، وتظهر هذه النصوص «الغضة فكرياً» الكاتب الشاب وهو يضاعف التجارب السردية غير المكتملة، لكنها على وجه التحديد تساعدنا في فهم أفضل لبدايات بروست، واهتمامه بالجسد والحب والعلاقات الإنسانية الجريئة، بشكل يصطدم بشكل فج ببيئة اجتماعية تسود فيها الأخلاق التقليدية أو الرجعية بشكل قوي، وتم الانتهاء من إعداد المجلد (180 صفحة) مدعوماً بصور للمخطوطات الأصلية.

مبدع استثنائي

واختتم ريفي، بتقديم بطاقة موجزة للكاتب والأديب مارسيل بروست، الذي ولد يوم 10 يوليو 1871، وتوفي يوم 18 نوفمبر 1922، ودفن في مقبرة «بير لاشيز»، وهو روائي وكاتب وناقد أدبي، ومترجم وشاعر، من أبرز أعماله «البحث عن الزمن المفقود».

والتي تتألف من 7 أجزاء نشرت بين عامي 1913 و1927، وهي اليوم تعتبر من أشهر الأعمال الأدبية الفرنسية، وتستعرض كتاباته تأثير الماضي على الحاضر، وقد حصل بروست على جوائز «غونكور»، ووسام جوقة الشرف من رتبة فارس.