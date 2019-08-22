رضيع يترأس جلسة لبرلمان نيوزلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت صورة تظهر المتحدث باسم البرلمان النيوزيلندي تريفر مالارد وهو يحمل رضيعاً خلال ترؤسه جلسة لمجلس النواب الأربعاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة مالارد التي بدا فيها وهو يطعم الرضيع، خلال إشرافه على نقاش في البرلمان.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، بأن الرضيع ولد الشهر الماضي وأنه ابن عضو البرلمان تماتي كوفي وشريكه تيم سميث.

ويبدو أن الجلسة كانت الأولى التي يحضرها كوفي منذ عودته إلى العمل بعد إجازة الأبوة.

وكتب مالارد في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة "عادة لا يستخدم كرسي المتحدث باسم البرلمان إلا من قبل من يترأس الجلسة، لكن اليوم يشغل شخص مهم المقعد معي. مبارك كوفي وتيم على أحدث عضو في عائلتكما".

وتأتي زيارة الرضيع بعد عام تقريبا على تصدر رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن العناوين في أغسطس الماضي، عقب اصطحابها ابنتها التي لم تتعد شهرها الثالث حينها، إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.