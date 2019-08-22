ترامب جد للمرة العاشرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جَداً للحفيد العاشر، بعدما رزق ابنه إريك ترامب بمولودة جديدة، وفقاً لتقرير نشره موقع «فوكس نيوز» الأميركي.

واستقبل إريك ترامب وزوجته لارا ترامب طفلتهما الجديدة يوم الاثنين، وأطلقا عليها اسم كارولينا دوروثي ترامب. ولدى إريك ولارا أيضاً ابن يدعى لوقا ترامب.

ونشر إريك صورة للعائلة الجديدة المكونة من أربعة أفراد على صفحته على موقع «تويتر» صباح أمس (الثلاثاء)، كما نشر صورة منفردة للطفلة.

وغرد الرئيس الأميركي أمس قائلاً: «تهانينا لإريك ولارا ترامب على ولادة كارولينا دوروثي. أنا فخور جداً».

وإريك ترامب يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب.

وتعمل لارا ليا ترامب البالغة من العمر 36 سنة كمستشارة لحملة الرئيس بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

ولدى الابن الأكبر للرئيس ترامب، دونالد ترامب جونيور الذي يبلغ من العمر 41 عاماً، وزوجته السابقة خمسة أطفال: كلوي البالغة من العمر 5 سنوات، سبنسر البالغ من العمر 6 سنوات، تريستان البالغ من العمر 7 سنوات، ودونالد الثالث (10 أعوام)، وكاي البالغة من العمر 12 عاماً.

أما إيفانكا، ابنة ترامب البالغة من العمر 37 سنة، فلديها ثلاثة أطفال من زوجها جاريد كوشنر وهم: ثيودور البالغة من العمر 3 سنوات، جوزيف البالغ من العمر 5 سنوات، وأرابيلا البالغة من العمر 8 سنوات.