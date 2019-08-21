جمعية الصحافيين تطلق اسم حبيب الصايغ على مكتبتها

المصدر: وام

قرر مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية إطلاق اسم الشاعر والأديب والكاتب الصحفي الراحل حبيب الصايغ على مكتبة مقر الجمعية بدبي تخليدا لإبداعه وعطائه المتميز لمهنة الصحافة والصحافيين بالدولة، وعرفانا بدوره كونه رمزا من رموز الثقافة والأدب في المنطقة العربية.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن إطلاق اسم الراحل حبيب الصايغ على قاعة من قاعات مقر الجمعية هو اقل ما يمكن تقديمه لتخليد اسمه وذكراه التي لا تغيب أبدا عن قلوب زملائه الصحافيين بالدولة والأجيال القادمة من الصحافيين.

وأضاف أن الراحل قام بتأدية واجبه الصحافي طوال مشواره المهني الذي امتد لأكثر من نصف قرن على اكمل وجه وترك إرثا مهنيا تتعلم منه الأجيال القادمة في مدرسة الصحافة الصادقة والواعية التي تقود إلى النماء والرخاء والازدهار.

وأشار الحمادي إلى بصمات الراحل في البدايات الأولى لإنشاء جمعية الصحافيين في الدولة منذ اكثر من 19 عاما، حيث شارك في تطور الجمعية إلى أن أصبحت من أهم الهيئات الصحفية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي ..وكان الفقيد من مؤسسي جمعية الصحافيين عام 2000 وحصل عام 2004 على جائزة تريم عمران لرواد الصحافة وكرمته الجمعية عام 2006 كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية وفي عام 2007 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب وصدر له العديد من المؤلفات الأدبية والثقافية.