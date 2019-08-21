"دجاج مزروع" .. ما هي مكوناته؟

المصدر: دبي - البيان

توجهت شركة "بلانتيد" السويسرية لإنتاج دجاج نباتي طعمه كالدجاج الحقيقي في خطوة منها لإيجاد بدائل نباتية للحوم.

وببساطة يُصنع "الدجاج المزروع" من أربعة مكونات فقط، ألا وهي بروتين البازلاء وأليافها إضافة إلى زيت عباد الشمس والماء.

وكما أوضح موقع "كلين تكنيكا" المتخصص بجديد الابتكارات فإن المؤسسين يسعون لإبقاء قائمة المكونات بسيطة قدر الإمكان مع الاستمرار في إعادة تكوين ونسخ ملمس ونكهة اللحوم الحقيقية، طمعاً باكتساب شريحة جديدة من مستهلكي تلك الأطعمة لدفعهم لتناول كميات أقل من اللحوم الحقيقية، توجهاً لما أسموه بـ "غذاء المزرعة"، كبديل صحي ولذيذ وخالٍ من أي إجراءات ذبح تلحق الضرر بكائنات أخرى.

ولأول مرة، بدأت الشركة في بيع لحومها النباتية الخالية من أي إضافات كيميائية في شهر مايو الماضي ويمكن القول إن سعر منتجاتها التي تدعو لغذاء أكثر استدامة مرتفع نوعاً ما لأنها جديدة على السوق.