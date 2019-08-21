باريس تستعد لاحتضان أكبر مزرعة حضرية في العالم

المصدر: دبي - البيان

توشك مدينة باريس على الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر منح زواياها مساحة خضراء جديدة بأبعاد يمكن وصفها بالملحمية.

ومن المتوقع افتتاح ما أطلق عليه "أكبر مزرعة حضرية في أوروبا والعالم" بباريس خلال العام المقبل وستشغل مساحة 14 ألف متر مربع بحيث تتناثر فيها المنتجات الطازجة على سطح مبنى جديد.

بحسب مواقع إخبارية فإن المزرعة التي يتم بناؤها في المنطقة الجنوبية الغربية من العاصمة الفرنسية ستمثل نموذجاً عالمياً للانتاج المسؤول، وستُطعم سكان جنوب باريس والمجتمعات المجاورة، كما وسيضم البناء الجديد عند اكتماله مركزاً للمعارض، وفندقان جديدان.

ووفقًا لـ "لو باريزيان"، ستتم زراعة آلاف الفاكهة والخضروات ورعاية ما لا يقل عن 30 نوعًا تحت إدارة فريق من 20 بستانيًا.

بالإضافة إلى استضافة مجموعة ورش عمل تعليمية ودروس في الزراعة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك إذ سيتيح الموقع استئجار الباريسيين المحليين شرائح صغيرة من السطح لتلبية احتياجات الحدائق الخاصة بهم.