التدخين في المنزل جريمة يعاقب عليها القانون

المصدر: دبي - البيان

أفادت مواقع إخبارية أن التدخين داخل المنازل في تايلاند يعتبر جريمة يمكن تؤدي لإيداع المدخن (الجاني) السجن وذلك وفقاً لقانون جديد تم تشريعه ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 أغسطس من العام الجاري.

ووفقاً لموقع "نيوز18" الإخباري فإن القانون الذي سنته وزارة التنمية الاجتماعية بالبلاد يهدف إلى الحد من التدخين داخل المنازل باعتباره أمراً يشكل خطورة على صحة الآخرين المقيمين تحت السقف ذاته، وهو في تلك الحالة يعتبر نوعاً من أنواع "العنف المنزلي".

التدخين في تلك الحالة يمكن أن يؤدي إلى محاكمتين، الأولى في المحكمة الجنائية بتهمة "الاعتداء المنزلي" بدافع التدخين، والأخرى في المحكمة المركزية للأحداث والأسرة، وعلى إثر ذلك قد يصدر أمر قضائي لحماية صحة أفراد العائلة مع إرسال المدخن لمركز إعادة تأهيل للإقلاع عن تلك العادة السيئة.

من جهة أخرى، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا بوست"، فإن التدخين في المنزل قد يؤدي أيضًا "إلى عنف جسدي أو عاطفي" بسبب العدائية التي تصيب المدخن عند حاجته للتدخين، وهو ما يؤدي لتدمير العلاقات بين المدخنين وأفراد العائلة غير المدخنين. وقد يتطلب هذا الأمر مثول الجناة أمام محكمتين، المحكمة الجنائية والمحكمة المركزية للأحداث والأسرة.

الجدير بالذكر أن شكاوى التدخين تُقدم في مراكز حماية الأسرة الموجودة في جميع المقاطعات في جميع أنحاء تايلاند، وبناءً على ذلك يجري إرسال مفتشين للتحقيق في الأمر والقبض على الجناة.