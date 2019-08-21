تذكارات من أفلام هوليوودية في مزاد

المصدر: دبي - نهى حوّا

سيتسنى للمعجبين بالأفلام وضع أيديهم على بعض القطع السينمائية القديمة من تاريخ مجموعة «هوليوود»، حيث ستعرض تذكارات من أشهر الأفلام في العالم بمزاد في لندن في 30 سبتمبر ومطلع أكتوبر المقبلين.

ووفقاً لموقع «ديلي ميل»، فإن بين مقتنيات صناعة الأفلام المعروضة هناك بدلة مايكل كيتون في فيلم «باتمان» وخوذة جنود «حرب النجوم»، وفأس جاك نيكلسون في فيلم «شاينينغ» ودرع راسل كرو في فيلم «غالديتور»، وغيرها في مجموعة نادرة ستباع في المزاد السنوي لـ«متجر بروب» عن تذكارات الأفلام والتلفزيون.

في المعرض 900 قطعة معروضة للبيع، ويتوقع القيمون تحقيق أكثر من 6 ملايين جنيه استرليني، مع أملهم أن تحقق الخوذة من فيلم «حرب النجوم» حوالي 180 ألفاً، وأن تحصد بدلة باتمان لمايكل كيتون من فيلم باتمان عام 1989 أكثر من 80 ألفاً.

وقال ستيفن لاين، المدير التنفيذي لـ«بروب ستور»: «2019 يشهد استقدام 900 قطعة إلى المزاد المنعقد على مدى يومين، لعرض القطع الأثرية لمحبي الأفلام وجامعي التحف إلى «بي إف إي إيماكس» بلندن، الذين بإمكانهم زيارة المعرض والمزايدة في مزادنا للحصول على القطع الأصلية».