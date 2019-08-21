50 ألف زائر لجناح الإمارات في «سوق عكاظ»

المصدر: أبوظبي - البيان- الطائف - البيان

استقبل جناح دولة الإمارات بمهرجان سوق عكاظ الذي يقام بمدينة الطائف في السعودية أكثر من 50 ألف زائر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث استمتع الزوار بالعروض الشعبية مثل «الرزفة» و«اليولة»، والحرف اليدوية، والأكلات الشعبية المستوحاة من المطبخ الإماراتي ومجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي يزخر بها تاريخ الإمارات.

وتشارك الإمارات في المهرجان بجناح تشرف عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع سفارة الإمارات لدى السعودية، وعدد من المؤسسات والجهات الرسمية وجمعيات الفنون الشعبية المعنية بصون التراث الثقافي.

علاقات أخوية

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن حجم التفاعل مع مشاركة دولة الإمارات في مهرجان سوق عكاظ يعكس عمق العلاقات الأخوية مع الشعب السعودي، ومسيرة التعاون الحافلة بالعطاء والإبداع بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن مهرجان سوق عكاظ يعد منصة سنوية لخلق تواصل ثقافي لا ينقطع مع المؤسسات الثقافية والجمهور السعودي، ويتيح لمختلف الدول إبراز تراثها وتاريخها الغني.

وقالت: «تسهم مشاركتنا في مهرجان سوق عكاظ في إبراز التراث الإماراتي والترويج له في واحدة من أعرق الفعاليات الثقافية في العالم بما يعزز جهود التواصل والتكامل مع التراث الثقافي في السعودية، ويطوّر العلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين في ضوء تاريخ مشترك وقيم متشابهة وثقافة تنبع من مصدر واحد».

ركائز التراث

يعرض جناح الإمارات تجربة الدولة الناجحة في تسجيل عدد من ركائز التراث الإماراتي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، والمتمثلة بالصقارة والسدو والتغرودة والعيالة والقهوة العربية والمجالس والرزفة والعازي، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف أشكال الموروث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات.

طراز معماري

ويجسد جناح دولة الإمارات في «حي العرب»، بسوق عكاظ التاريخ المشرّف، والحاضر المُشرق من خلال طراز معماري فريد يمزج بين الماضي والنهضة العمرانية التي تحققت في الأعوام الأخيرة، ويستعرض الجناح أبرز الفنون الشعبية الإماراتية، حيث العروض الشعبية الضاربة في عمق الأصالة العربية، كالحربية، والعيالة، واليولة، كما يتم تقديم عديد من الفقرات الغنائية وعديد من المشاركات المميزة للأطفال، بالإضافة إلى العروض الخاصة بأشهر الألعاب الشعبية.

وفي رحلة الزوار إلى الجناح الإماراتي، يستمتع الجميع بأشهر المأكولات الإماراتية الشعبية، ذات الجودة والشهرة والخصوصية، مثل المالح، القشيد، الهريس، الجريش، اللقيمات، الجباب، الخنفروش، الساجو واللقيمات الإماراتية الشهيرة. فيما تعرض الأسر المنتجة في المحلات الشعبية أبرز منتجات الإمارات من العطور، والسعفيات، والصناعات اليدوية، والمخاوير «أحد أنواع الحلي»، والبراقع الإماراتية الشهيرة.

خالد الفيصل يفتتح الحدث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب، ووزراء ودبلوماسيين، وعدد من المثقفين من داخل وخارج المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن رعاية الأمير خالد الفيصل حفل سوق عكاظ أمر غير مستغرب، لما يملكه من اهتمام بالشعر والثقافة والإبداع والحضارة العربية والإسلامية ودوره الأهم في انطلاقة سوق عكاظ، ودعمه الأول لجهود إنشاء السوق ورعايته والنهوض به في الأعوام الماضية، حيث استمرت هذه الرعاية والاهتمام مع نقل السوق إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وبين الخطيب أن سوق عكاظ شهد هذا العام نقلة كبيرة، إذ تضاعف استيعاب السوق للزوار، كما شهد السوق مزيداً من الفعاليات التي تثري التجربة السياحية للزائر، وتقدم له مزيداً من المعلومات والمتعة والسعادة، وتقوم الفعاليات بالتجسير بين ثقافة العرب وتراثهم وصناعاتهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية في الماضي والحاضر.

وأشار إلى أن سوق عكاظ يحتوي في حلته الجديدة هذا العام «حي العرب» الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، وغيرها.