إليسا لجمهورها: «أحبكم من القلب»

المصدر: دبي - البيان

خلف إعلان إليسا أول من أمس، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها، حيث جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع، مما استدعى تعليقاً عاجلاً من الفنانة اللبنانية. وكانت إليسا نشرت الاثنين، عبر حسابها على «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (..) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية».

وأضافت: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا». ومباشرة بعد هذا الإعلان، تلقت الفنانة اللبنانية كماً هائلاً من الدعم والتشجيع، ورسائل تدعوها للعدول عن قرارها. وأمس، نشرت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها: «كل ما يمكنني أن أقوله الآن، إنني أحبكم من القلب يا أحسن جمهور.. لا تنسوا أن هناك ألبوماً جديداً قادماً في القريب العاجل».