ندوة الثقافة والعلوم بدبي تصدر «حروف عربية 48»

المصدر: دبي - البيان

صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد 48 من مجلة حروف عربية، التي يرأس تحريرها الكاتب الإماراتي علي عبيد الهاملي. وفي الافتتاحية كتب رئيس التحرير: «وعمّا قريب تستضيف دبي معرض إكسبو 2020، ويتقاطر الزوار من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذه التظاهرة، حيث سيكون للخط العربي، إن شاء الله، مكانة فيها.. شكراً دبي لأنك تبهرين العالم كل يوم بالجديد من إنجازاتك».

تناول العدد تقريراً أعدته من القاهرة رانيا حسن عن حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفل إعادة افتتاح دار الكتب والوثائق المصرية بالقاهرة برفقة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، حيث قدم سموه دعماً مالياً 30 مليون جنيه لإعادة ترميم الدار.

وضم العدد ملفاً موسعاً عن معرض دبي الدولي للخط العربي في دورته 10 الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي افتتحه معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعد الملف ناصر عراق، كذلك احتوى العدد دراسة عن (نشأة الخط الكوفي التربيعي)، كتبها الدكتور مأمون لطفي الصقال، وأجرى هشام عدرة حواراً مع الخطاط أكسم طلاع. وقدّم محمد حميدة قراءة في مهرجان الفنون الإسلامية 10 بالشارقة، وكتب قادري عبدالحفيظ عن مهرجان الخط العربي والمنمنمات والزخرفة بالجزائر، استعرض العدد أول ملتقى للخط العربي تقيمه مؤسسة الأزهر الشريف بمصر.

فيما تناول معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، بالنقد والتحليل كتاب (النساء الخطاطات في الماضي والحاضر) للباحثة هلال كازان. وقصيدة العدد لأحمد شوقي كتبها الخطاط الحسام مطر، والهدية (سورة البروج) بخط المحقق الخطاط منير طهراوي.