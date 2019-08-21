مصر تعيد إصدار «دراسات آثارية إسلامية»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

أعاد متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، إصدار مجلة «دراسات آثارية إسلامية» التي توقف إصدارها منذ أكثر من 10 سنوات، وتحتوى على العديد من المقالات العلمية المتخصصة في مجال الآثار والفنون الإسلامية، في إطار حرص وزارة الآثار على النشر العلمي وإصدار الكتب والدوريات والمجلات العلمية للدارسين والمهتمين بالآثار.

وأوضحت مدير عام النشر العلمي بوزارة الآثار، نجوى متولي، أنه تم نشر العدد السادس من مجلة «دراسات آثارية إسلامية» في شكل مطور وجديد يليق بروح العصر، حيث إنها مجلة دولية محكمة (دوريات دولية معترف بها عالمية ولها هيئة تحكيم دولية من أساتذة الجامعة والاستشاريين)، تنشر دراسات وأبحاث في مجال الآثار الإسلامية والقبطية.

ويعد متحف الفن الإسلامي أحد أكبر متاحف الفنون الإسلامية في العالم، حيث يضم نحو 100 ألف تحفة أثرية متنوعة، ما يجعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور. والمتحف له مدخلان أحدهما في الناحية الشمالية الشرقية والآخر في الجهة الجنوبية الشرقية، وتتميز واجهة المتحف بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر بمختلف عصورها.