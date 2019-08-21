هيفاء وهبي تكشف سبب اعتزال إليسا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إعلان المطربة إليسا اعتزالها الغناء، عقب إصدار آخر ألبوماتها، أمس الاثنين.

ونشرت هيفاء عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، الأسباب الحقيقة لاعتزال إليسا بعد محادثتها هاتفيا قائلة: " قد إيه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت".. يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إذا كان بشغل ولا برأي ولا شتيمة ولا بحرب".

وأضافت: "تلبس 100 فستان حلوين وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ في الفستان يتهجموا مثل الديابة عليها، كما أن البعض يتهمها بالنشاز في حال حدث خطأ تقني على المسرح".

وتابعت: "إذا مرة مش سامعة حالها كويس على المسرح صار هالصوت الحساس نشاز وإذا الأغنية مش حلوة من اللى قبليها بتنكروا كل روائعها إلى حبوها كل العالم، وإذا اعتذرت تتصور مع حد بتنسوا المليون صورة اللى قبل، كل ده ما ماحدا بيكون عارف أصلا الفنان شوعم بيعاني بحياته وشغله وبصحته"،

وأكملت: "إليسا هترجع عشان خاطر محبينها، ومنى أنا بقولها ما تقدمي على طبق من ذهب اللى البعض بيتمناه بلا مافيا بلا بطيخ".

وأضافت: "كل هيدا وما حدا بيكون عارف الفنان شو عمبيعاني بحياته او بشغله او بصحته، وآخر شي قال أنا بسألها ليه؟ ههه. أصلاً هيدا حال كتير من المشاهير اللي عمبيعانوا من ناس بلا ضمير ان كان من الشركات او صراصير السوشل ميديا". ودعت هيفاء إليسا إلى الاستمرار في مشوارها الفني قائلة: لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي! !

وكان عدد من محبي إليسا قد عبروا عن حزنهم من اتخاذها هذا القرار، بعد أن صدمت جمهورها بخبر اعتزالها عقب طرح ألبومها القادم، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

وكان وسم "كلنا إليسا" الأكثر تداولاً على تويتر بعد إعلان النجمة اللبنانية عن نيتها الإعتزال في تغريدة صادمة.