حمض الفوليك للآباء أيضاً قبل الحمل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لطالما كانت النصائح توجه للنساء بضرورة تناول حمض الفوليك قبل الحمل، الآن أشار بحث أمريكي أسباني حديث إلى أنه على الآباء أيضاً القيام بالشيء نفسه عند التخطيط للحمل، ذلك أن الرجال الذين يحظون بمستويات أعلى من الفوليك لديهم فرص إنجاب أطفال أكثر صحة.

وبينت دراسة جامعة هارفرد بالولايات المتحدة، وجامعة نافارا في اسبانيا، أن الأزواج الذين خضعوا لعلاج باللقاح الطبيعي، وكانوا يتمتعون بمستويات أعلى من حمض الفوليك بقي أطفالهم لفترة أطول في الرحم، ما يعادل 2.6 يومين أطول من الحمل عند إضافة 400 ملجم في اليوم من هذا الفيتامين، وهي فترة قد تكون مهمة للأطفال الخدج.

وكانت بحوث سابقة على خلاف بهذا الشأن، بين من يؤكد أن نقصانه يؤثر على الحمض النووي للحيوانات المنوية بعواقب عيوب خلقية، وبين من يربط مستويات أعلى منه لدى الرجال بولادة أطفال أصغر حجماً.

يؤكد البرفسور كينغزلاند أن لا ضرر في تناول الآباء بنظام غذائي فقير مكملات منه، لا سيما المدخنين حيث أن النيكوتين يفكك الفولات في الجسم.