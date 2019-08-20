سيدة سعودية تنجب 5 توائم

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجبت سيدة سعودية ، خمسة توائم ، ثلاثة ذكور و إثنين إناث ، حسبما ذكرت صحيفة " الرياض " اليوم .

وبحسب الصحيفة فقد أنجبت أمّ سعودية 5 توائم حيث تم تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عدة إجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

و أنجبت الأم توائمها من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و 45 مختص من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة ، حيث تراوحت أوزان المواليد بين 1000 و 1195 غرام، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.