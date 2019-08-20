دبي السابعة ضمن عواصم الموضة العالمية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنّفت دبي في المركز السابع على قائمة «عواصم الموضة العالمية»، الصادرة عن شركة «جلوبال لانغويج مونيتور» الأمريكية المتخصصة في تحليل أبرز الاتجاهات الثقافية العالمية السائدة.

وتصدر الشركة قائمة «عواصم الموضة العالمية» بصفة سنوية استناداً إلى عدد المرات التي يُذكَر فيها اسم كل مدينة في العالم عبر الإنترنت مقترناً بالموضة العالمية أو في سياق يشير إلى أن هذه المدينة تعتبر من أهم مراكز الموضة في العالم.

وتقدمت دبي ثلاثة مراكز في القائمة، بالمقارنة مع قائمة 2017 التي صُنفت فيها في المركز العاشر بين عواصم الموضة العالمية. وتصدرت نيويورك قائمة 2018 بعد أن كانت العاصمة الثانية للموضة في قائمة 2017، وجاءت لندن ثانية، لوس أنجلوس ثالثة، فيما تراجعت باريس إلى المركز الرابع.