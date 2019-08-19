بالفيديو.. مطاردة مرعبة بين وحيد قرن وسياح

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت كاميرا شاهد عيان من سياح السفاري في جنوب إفريقيا حادثاً غريباً لمطاردة وحيد قرن غاضب لسيارة جيب تغص بالسياح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع في محمية طبيعية بجنوب إفريقيا.

وتظهر مقاطع الفيديو اندفاعاً مفاجئاً لوحيد قرن خلف سيارة جيب تقل مجموعة من السياح. ويصرخ الركاب من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم وإطلاقه أصواتا مرعبة.

وعلق مصور الفيديو على الحادث بأنه غريب، حيث شهد لأكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح بحسب روسيا اليوم.

ويعتبر وحيد القرن الأبيض، الذي يصل وزنه عادة إلى طنين، من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، لكنه غالبا ما يقع ضحية الصيادين، الأمر الذي يهدده بالانقراض.