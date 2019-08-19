شهادة وفاة لأول نهر جليدي يذوب بالكامل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بكلمات عتاب شاعرية ولحظات من الصمت وخطابات سياسية، أحيا مسؤولون رسميون وعلماء بيئة في آيسلندا مراسم وداع نهر "أكيوكول" الجليدي، الذي يعتبر أول نهر جليدي يذوب بالكامل في البلاد بسبب التغير المناخي.

وبالمناسبة، تم الكشف عن لوحة تذكارية قام بنصبها أطفال في المكان، عنوانها " لا بأس" من تأليف الكاتب الأيسلندي، أندري سناير ماجناسون، حيث ورد في نص اللوحة التذكرية الموجه للأجيال القادمة، وفقاً لموقع قناة تلفزيون "يورونيوز"، كلمات العتاب التالية: "نحن نعرف ما يحدث وما يجب القيام به، وأنتم فقط من يعلم إذا كنا قد قمنا بما يلزم".

وكان عالم الجيولوجيا الآيسلندي أودور سيغوردسن قد أعلن اختفاء النهر الجليدي منذ عقد من الزمن، لكنه جلب معه إلى الموقع أخيراً، شهادة الوفاة بلوحة تذكارية من أجل الاعلام، وفقاً لموقع مجلة " تايم"، وهو يتوقع أن تلقى جميع أنهار البلاد الجلدية المصير نفسه خلال السنوات المئتين المقبلة.