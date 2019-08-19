طفلة عمرها عامين تكتشف نوع حشرات جديد

المصدر: دبي - البيان

أصبحت الطفلة سيلفي بيكرز بين ليلة وضحاها عالمة طبيعية صغيرة بعد اكتشافها نوعاً جديداً من حشرات البق في ريف كنتاكي الأميركية وذلك أثناء لعبها في فناء منزلهم الخلفي إبان قيام والدتها بأعمال البستنة.

ذكر موقع "إنسايد إيديشن" أنه قد تمت تسمية النوع الجديد المستكشف حديثًا تيمناً بالطفلة التي كان يبلغ عمرها أثناء الحدث السار نحو عامين، ليطلق عليها اسم "هيبيتيكا سيلفيا" وقد تعرفت عليها الطفلة الفضولية والعفوية أثناء سقيها أصيص الزرع بشكل غامر ما دفع الحشرة للظهور والتقافز، وذلك قبل ثلاثة أعوام.

ومما يزيد من وقع المصادفة أن والدة الطفلة، لورا سوليفان بيكرز، هي أستاذة مساعدة في علم الأحياء بجامعة ولاية موراي، وقد أوضحت: "عادة عند اكتشاف نوع جديد فإن الباحث يريد وصفه باسم يحمل دلالة للنبات أو الحيوان.. ولكن ولأننا لا نعرف طبيعتها البيولوجية بعد وكأننا قد وقعنا في مأزق وذلك قد حدث عام 2016، لذلك اعتقدت أنه من الجيد أن أسميها تيمناً بابنتي".

بعد النظر للنوع الجديد من الحشرات والإمعان في غرابتها، جرى الاتصال ببعض الأشخاص بوزارة الزراعة الأمريكية ليقارنوها بالعينات الموجودة في جميع أنحاء العالم، وبعد إجراء العديد من الأبحاث ودفعة من العمل الجاد وجدوا أن سوليفان بيكرز وابنتها قد اكتشفتاً حقاً نوع حشرات جديد بالفعل.