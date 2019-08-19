سيدة تدخل "ديزني لاند" بتذكرة عمرها 34 عامًا

المصدر: دبي-البيان

إتضح أنه لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية على بطاقات دخول "ديزني لاند" بعد أن حاولت سيدة كانت قد فازت بتذكرة مجانية منذ أكثر من 30 عامًا استخدامها في مدينة الملاهي الشهيرة بكاليفورنيا، لتتفاجأ بأن مسؤولي الحديقة قد قبلوا التذكرة المجانية بكل رحابة صدر.

بحسب "فوكس نيوز" زارت تاميا ريتشاردسون ديزني لاند عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها وفازت بالبطاقة المجانية كجزء من الاحتفال بالذكرى الثلاثين للحديقة عام 1985، ورغم عودتها لزيارة الملاهي عدة مرات خلال السنوات الـ 34 الماضية يبدو أن المعلمة التي تُدرس بكندا قد نسيت أمر التذكرة المجانية لتجدها مؤخراً في صندوق مليء بالتذكارات.

سافرت السيدة معتزمة زيارة "ديزني لاند" رفقة ابنتيها، لتسلم التذكرة المجانية لأحد الموظفات عند المدخل، وما يثير الدهشة أنه على الرغم من أن عمر التذكرة يقارب الـ 34 عامًا، فقد تم قبولها وتكريمها واستبدالها بتمرير تذكرة يومية تبلغ قيمتها نحو 149 دولارًا. علماً أنه في عام 1985 كانت قيمتها بحوالي 16.50 دولار.