«الإماراتي لكتب اليافعين» يروي سيرة الصين عبر «كتب طريق الحرير»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت مساء أول من أمس، بمركز مرايا للفنون في القصباء بالشارقة فعاليات معرض كتب طريق الحرير، الذي ينظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين خلال الفترة من 18 أغسطس الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل، احتفاءً بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، وبهدف تعريف الزوار إلى الأدب الصيني والثقافة التي وصلت عن طريق كتاب وفنانين من داخل وخارج الصين.

ويسعى المعرض إلى إعادة التعريف بطريق الحرير من خلال المؤلفات والكتب والمخطوطات التي شكلت تاريخه، حيث يكشف أهميته على صعيد الثقافة الإنسانية باعتباره نموذجاً حضارياً استطاع وخلال 2000 عام أن يشكّل حلقة وصل تجارية وثقافية انطلقت من «تشان غان» عاصمة الصين القديمة مروراً بتيان شان، إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، بداية من القرن الثاني قبل الميلاد.

وحول هذه الاستضافة أشارت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى أن المعرض يكشف للأجيال الجديدة والزوار أهمية التواصل الثقافي بين الدول ودور المنجزات الإنسانية في بناء الحضارات. وتابعت العقروبي: «نحتفي بعاصمة للكتاب، عبر التعريف بالثقافة الصينية، وما طريق الحرير إلا أحد شواهد إصرار الإنسان وشغفه بالوصول لثقافات العالم».