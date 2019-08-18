بوسني يدخل "غينيس" بتحطيم 97 عبوة باليد

المصدر: دبي-البيان

محمد كهرمانوفيتش البوسني الملقب بـ "اليد المطرقة"، والمقيم بألمانيا منذ أكثر من 40 عامًا، حقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بتحطيم 97 علبة بيده، ليسجل نفسه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب "سراييفو تايمز" فإن محمد البالغ من العمر 60 عامًا والذي يبرع في رياضة التايكواندو يشتهر بتحطيم وتهشيم كل شيء باستخدام يديه.

ومتحدياً نفسه، حطم هذه المرة رقمه القياسي الذي حققه عام 2011 عندما نجح في تهشيم 74 علبة كاملة بيد واحدة، كما وسبق له تسجيل رقم قياسي بتحطيم 123 ثمرة جوز هند صلبة باليد، قائلاً إنه لا يخاف من العواقب بعيدة المدى على يده.